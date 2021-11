Keeza A klasa. Jesienna runda zakończona. Liderami Kora Korycin, Pionier Brańsk i ŁKS 1926 II Łomża

W grupie I Keeza A klasy mistrzem jesieni została Kora Korycin, która na swoim koncie zanotowała najwięcej, bo aż 9 wygranych spotkań. Bez zwycięstwa jest tylko Sudovia Szudziałowo, i tylko z dwoma remisami. Najwięcej goli strzelonych ma Kora Korycin - 50, najwięcej straconych - 65 Pogranicze Kuźnica Białostocka.

Natomiast w grupie II mistrzem jesieni został Pionier Brańsk, z siedmioma wygranymi. Najwięcej strzelonych bramek ma także Pionier - 26 , a najwięcej straconych - 33 Znicz Suraż.

W grupie trzeciej do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz z ostatniej kolejki, który był zaplanowany na 6 listopada Hetman Tykocin - KS Sokoły. Spotkanie to zostanie jednak rozegrane dopiero na wiosnę 2022 r. Na czele tabeli znajduje się obecnie drużyna rezerw czwartoligowego ŁKS 1926 Łomża, która jako jedyna jest niepokonaną drużyną we wszystkich trzech grupach.