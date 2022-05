Keeza A Klasa. W meczu liderów grupy I padło aż osiem goli, a mecz zakończył się remisem

Nie mogli narzekać na brak emocji kibice w spotkaniu pierwszej drużyny grupy I Polonii Raczki z drugim zespołem w tabeli Korą Korycin. Do przerwy górą byli gospodarze, którzy po bramkach Sebastiana Jankowskiego i Damiana Ostaszewskiego prowadzili 2:0. W 68 minucie było jednak 3:2 dla gości, a to za sprawą trafień Łukasza Komosy w 51 minucie, Sławomira Popowskiego w 68 minucie i Damiana Sieńko w 68 minucie. Polonia wyrównała po samobójczym uderzeniu Komosy i w 84 minucie ponownie wyszła na prowadzenie, gdy gola zdobył Michał Gieniul. Ostatnie słowo należało jednak do gości. W 90 minucie Emanuel Lech z Kory Korycin wyrównał na 4:4.

W grupie III Hetman Tykocin ucieka rezerwom ŁKS-u 1926 Łomża i ma już 9 punktów przewagi po zwycięstwie 5:3 nad rezerwami KS Wasilków.