Keeza IV liga. Trzy drużyny z kompletem punktów. Na czele Ruch

Olimpia Zambrów odniosła trzecie zwycięstwo w trzecim meczu nowego sezonu IV ligi pokonując na wyjeździe, także spadkowicza z III ligi, KS Wasilków 3:0. Podopieczni trenera Tomasza Kulhawika chociaż strzelili trzy gole dopiero po przerwie to jednak ich przewaga nie podlegała dyskusji.

– Niestety, nasza nonszalancja sprawiła, że gole padły dopiero po przerwie. M.in. nie wykorzystaliśmy w pierwszej połowie karnego obronionego przez bramkarza gospodarzy – powiedział nam szkoleniowiec Olimpii Tomasz Kulhawik.

– Mieliśmy sporo sytuacji, ale mogliśmy nawet przegrywać. Na szczęście dobrze zachował się w końcówce pierwszych 45 minut nasz młodzieżowy bramkarz. W drugiej połowie poprawiliśmy już celowniki, czego efektem były trzy bramki, a dwie jeszcze nie uznał sędzia uważając, że padły z pozycji spalonych moich piłkarzy – dodał Kulhawik.

Jedną z bramek dla Olimpii zdobył Kamil Zalewski, a był to jego setny gol zdobyty w barwach drużyny z Zambrowa.

Inne sobotnie spotkania także były jednostronnymi widowiskami. Czarni Czarna Białostocka pokonali Orzeł Kolno 4:0. Wynik odzwierciedla to co działo się na boisku - stwierdził szkoleniowiec Czarnych Mateusz Woroniecki.