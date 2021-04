Kładka Śliwno - Waniewo. Dojdziemy do Narwi od strony Waniewa, ale turystyczna perła regionu nadal zamknięta [ZDJĘCIA]

Kładka na Narwią wymaga remontu od strony Waniewa. Przez roztopy trudno było tam dojść. Ale woda szybko opadła, teren jest suchy i można przejść łąką do pierwszego pomostu pływającego. Nadal nie można przedostać się za pomocą tratw do Śliwna.

Władze Narwiańskiego Parku Narodowego przypominają, by nie wchodzić na kładkę od strony Waniewa, bo jest w bardzo złym stanie technicznym. Od strony Śliwna można korzystać z atrakcji i używać pływających pomostów. Niestety tą samą stroną trzeba wrócić.

- Pozostawiając samochód w Śliwnie należy stosować się do obowiązujących znaków drogowych i nie parkować w miejscach w których jest zakaz parkowania. Samochód najlepiej zostawić na wyznaczonym parkingu. Przed wejściem na kładkę należy zapoznać się z instrukcją korzystania z pomostów pływających. Przypominamy o konieczności wykupienia biletów wstępu do parku narodowego. Można to zrobić przez internet lub w weekendy w sklepie w Śliwnie. Środki uzyskane z opłat za wstęp będą przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej - czytamy na stronie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Ponad kilometrowa drewniana kładka jest rozpięta nad rozlewiskami rzeki Narew. Łączy dwie gminy: Choroszcz i Sokoły. To właśnie po tej drugiej stronie kładka od jakiegoś czasu nie nadaje się do spacerów. Olchowe drewno z którego został wykonany pomost, zgniło. Poruszanie się po nim od strony Waniewa jest więc bardzo niebezpieczne. Gmina ma w planach remont. I to jeszcze w tym sezonie. Na gruntowną przebudowę kładki musimy jednak poczekać, gmina stara się o dofinansowanie. Przypomnijmy, że ścieżka przyrodnicza biegnąca w poprzek doliny Narwi to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, która obrazuje większość ekosystemów parkowych. Jest to teren bagienny, z natury niedostępny, więc kładka o długości 1050 m pozwala odwiedzającym dotarcie do „serca” parku bez konieczności korzystania z łodzi lub kajaka.

Niewątpliwą atrakcją tej ścieżki jest przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy pomocy pływających pomostów umocowanych na linach. Mniej więcej pośrodku trasy, w miejscu dawnego zamczyska, znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę doliny. Przy ścieżce znajduje się pięć tablic edukacyjnych, dzięki którym można zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi tego obszaru.

Część pomostu Śliwno-Waniewo (od strony parku) przeszła już gruntowny remont w 2018 roku. Było to konieczne, bo stare, spróchniałe deski były niebezpieczne dla zwiedzających. Wybudowano też nowe czatownie do obserwowania ptaków oraz pomosty pływające. Prace kosztowały 3 mln zł, 85 procent tej kwoty pochodziło z Unii Europejskiej. Kładka po stronie gminy Sokoły ma już dziesięć lat, chociaż wykonawca dawał na nią tylko trzy lata gwarancji. Potrzebna jest przebudowa ok. 200 m. pomostu, by znów mogli z niego korzystać mieszkańcy i turyści. Dwa lata temu, w marcu 2019 roku na przeprawie po stronie parku zdarzył się wypadek. Jedna z platform wywróciła się i częściowo zatopiła. Turyści wpadli do wody. Przez długi czas po tym zdarzeniu pomost był całkowicie zamknięty.

