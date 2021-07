Koła Gospodyń Wiejskich mogą dostać pieniądze za promocję szczepień

Pieniądze dla KGW mają być wykorzystane na finansowanie lokalnych wydarzeń promujących akcję szczepień. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie trzech wydarzeń (festynów). Pieniądze przeznaczone na konkurs pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Do 15 września biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich na realizację do 30 września wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń, które będą promowały szczepienia przeciw COVID-19.

Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Będzie można dostać jeszcze premię, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób - dodatkowe pieniądze będą wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych. Koło musi spełnić jedynie kilka warunków m.in. umożliwić zaszczepienie się uczestnikom wydarzenia i zapewnić przyjęcie drugiej dawki szczepionki oraz poinformować o wydarzeniu w mediach społecznościowych lub lokalnych.