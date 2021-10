Kolejki NFZ w woj. warmińsko-mazurskim do alergologa Dziecięcego. Dane aktualne na 14.10.2021

Kolejki NFZ do alergologa Dziecięcego w województwie warmińsko-mazurskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego alergologa Dziecięcego termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do alergologa Dziecięcego w województwie warmińsko-mazurskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do alergologa Dziecięcego w województwie warmińsko-mazurskim.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego W Olsztynie (Poradnia Alergologiczna)

Adres: Żołnierska 18 A, Olsztyn

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.08.2022 (dane z dnia 13.10.2021)

(dane z dnia 13.10.2021) Liczba osób w kolejce: 175

Telefon: +48 89 539 32 00

W czym specjalizuje się alergolog dziecięcy?

Alergolog dziecięcy specjalizuje się w chorobach, które są wywoływane przez alergeny u dzieci do 18 roku życia. Alergeny to substancje, które można spotkać w naszym środowisku i powodują one reakcje uczuleniową. Mogą to być konserwanty, metale, składniki pokarmowe, sierść zwierząt, roztocza oraz pleśń. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny dziecka zaczyna działać nieprawidłowo i organizm uruchamia mechanizm obronny do walki z wrogiem.

Kiedy warto iść na wizytę do alergologa dziecięcego?