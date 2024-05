Kolejne nowe boisku w regionie już wkrótce otwarte

Inwestycja przy SP Złotoria wyniosła łącznie 1,4 mln zł, przy czym Gmina Choroszcz pozyskała dofinasowanie na ten cel – ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022, w wysokości: 409 500zł.

Zielone sportowe zaplecze” SP Złotoria to kolejna przestrzeń, której – dotąd niezagospodarowanej – została nadana nowa funkcja: sportowa i rekreacyjna – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. - Skupiliśmy się na lekkiej atletyce i stworzyliśmy wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Jest też 4-torowa bieżnia oraz skocznia do skoku w dal. Młodzież ze szkoły w Złotorii, a także mieszkańcy mają szansę na powietrzu grać w gry zespołowe, a także ćwiczyć szereg aktywności lekkoatletycznych dodaje. Siłownia pod chmurką i nowy bezpieczny plac zabaw tuż przy szkole, pozwala też zapraszać do Choroszczy innych sportowców czy gości i organizować większe zawody, turnieje czy, po prostu: wspólne zabawy.