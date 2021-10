Kolejny etap remontu szpitala w Wysokiem Mazowieckiem zakończony. Do użytku oddano laboratorium [ZDJĘCIA]

Jesteśmy w trakcie realizacji IV etapu modernizacji szpitala. Mamy za sobą otwarcie apteki szpitalnej, oddziału chirurgicznego, położniczego, pediatrycznego. Dziś świętujemy oddanie do użytku laboratorium diagnostycznego, które do tej pory mieściło się w różnych budynkach szpitala, co nie pomagało w zarządzaniu tą jednostką - mówiła podczas otwarcia Bożena Grotowicz, dyrektor szpitala w Wysokiem Mazowieckiem.

Dziś laboratorium mieści się w nowoczesnych, wyremontowanych pomieszczeniach.

- Przed nową panią kierownik i całym personelem jednostki stawiamy wysokie wymagania, ponieważ nasz szpital będzie się starał o państwowe certyfikaty, które pozwolą nam na ubieganie się o większe i lepsze finansowanie z NFZ-u -zapewniała Grotowicz.

Ważną rolę szpitalnego laboratorium w funkcjonowaniu szpitala zaznaczył starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.