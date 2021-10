Kolno. 17-latek włamał się do baru i... zrobił sobie kebaba. Sprawca wpadł, bo jego poczynania zarejestrowały kamery monitoringu (wideo)

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, przy ul. Kolejowej w Kolnie. Wszystko wskazywało na to, że sprawca wszedł przez okno do budynku, a następnie - niszcząc płyty gipsowe - dostał się do lokalu gastronomicznego, który się w tym budynku znajdował. Łupem włamywacza padły elektronarzędzia, pieniądze oraz produkty spożywcze. Właściciel nieruchomości oraz baru oszacowali straty na ponad 6,5 tysiąca złotych.