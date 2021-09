Kolno. Policyjny pościg za pijanym kierowcą skody. 37-latek miał ponad 3 promile

Było to w sobotę, przed godziną 18. Kolneńscy policjanci z drogówki otrzymali zgłoszenie, że w rejonie Stawisk jeździ nietrzeźwy kierowca. Poszukiwaną skodę mundurowi zauważyli na ulicy Łomżyńskiej.

- Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbowali zatrzymać samochód, jednak jego kierowca zlekceważył polecenie do zatrzymania się i zaczął uciekać. Kilkaset metrów dalej został zatrzymany - podaje sierż. Ewa Zabłocka z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Okazało się, że za kierownicą skody siedział 37-letni mieszkaniec powiatu kolneńskiego, który był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie.

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Zgodnie z kodeksem karnym, za nietrzymanie się do kontroli drogowej, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za jazdę pod wpływem alkoholu - do 2 lat.