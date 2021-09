Koronawirus w Polsce i w województwie podlaskim. 1234 nowych zakażeń w kraju i 114 w Podlaskiem (29.09.2021)

- Rzeczywiście, dziś przekroczyliśmy barierę 1000 zakażeń, dokładnie ponad 1200 przypadków - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To najwyższy wynik od czterech miesięcy. Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województwa lubelskiego. Ostatniej doby zmarły 22 osoby.

Szef resortu zdrowia dodał także, że zgodnie z prognozą, "na koniec października będzie to ok. 5 tys. zakażeń dziennie". - Ta liczba nie jest taką, by podejmować drastyczne decyzje - stwierdził. - To nie jest jeszcze ten moment, kiedy powinniśmy myśleć o lockdownach - dodał.