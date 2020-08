Koronawirus w województwie podlaskim. Dwanaście nowych przypadków zakażenia

Koronawirus w produktach chłodzonych i mrożonych aktywny nawet przez 21 dni

Koronawirus w żywności to istotne zagrożenie dla zdrowia. Według nowych badań wirus SARS-CoV-2 może przeżyć w świeżych produktach chłodzonych oraz tych mrożonych przez co najmniej 21 dni i przyczynić się do powstawania nowych ognisk epidemii COVID-19.