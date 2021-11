Koszykówka. Żubry Chorten Białystok i Tur Basket Bielsk Podlaski na czele tabeli II ligi

Po porażce z Polonią Warszawa koszykarze Żubrów Chorten Białystok szybko powrócili na zwycięską ścieżkę pokonując w sobotę, na własnym parkiecie beniaminka II ligi Roś Pisz 87:81. Mecz przebiegał pod dyktando gospodarzy. Podopieczni trenera Krzysztofa Kalinowskiego w 7 minucie prowadzili tylko jednym punktem 13:12 po trafieniu Mateusza Bessmana z Rosia, ale już do końca pierwszej kwarty trafiali tylko białostoczanie. Po wykorzystaniu rzutów osobistych przez Andrzeja Misiewicza Żubry wygrywały po 10 minutach 25:12. W drugiej kwarcie, w 15 minucie po „trójce” Filipa Nierody gospodarze prowadzili 36:20. Goście zdołali zniwelować stratę do przerwy do sześciu oczek 44:38. Trzecia kwarta była ciosem dla gości. Białostoczanie w pewnym momencie osiągnęli już przewagę 25 punktów po trafieniu Misiewicza 75:50. Białostocki szkrzydłowy w spotkaniu z Rosiem był najlepszym zawodnikiem. Zdobył on 30 punktów, zaliczył 9 zbiórek i 6 asyst. Żubry zagrały na dość wysokim procencie rzutów za 2 punkty: 66 procent 31/47. Gorzej było w „trójkach”, w których białostoczanie osiągnęli 26 procent 4/15.