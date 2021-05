Kradzież szczególnie zuchwała. Nowy przepis Kodeksu karnego w walce z zawodowymi złodziejaszkami sklepowymi i nie tylko

Tak samo jak 30-letni miłośnik słodyczy z Łomży. Łupem mężczyzny padły kawy oraz czekolady o łącznej wartości 360 złotych. Całe kwietniowe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać mężczyznę, który wchodzi do jednego z łomżyńskich sklepów i w kilkanaście sekund, w obecności personelu, chowa do torby artykuły spożywcze. Następnie wychodzi ze sklepu nie płacąc za towar.

Choć sporo je różni, we wszystkich wymienionych przypadkach śledczy postawili podejrzanym zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej z art. 278a. Zuchwałej, czyli jakiej? Ustawodawca zdefiniował to pojęcie jako kradzież, gdzie "sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem" lub dokona kradzieży "mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach".

- Mowa tu o kieszonkowcach lub osobach kradnących na popularne kiedyś "wyrwy" torebki w miejscu publicznym, w biały dzień - precyzuje adwokat Michał Sykała.

To stosunkowo nowy przepis w Kodeksie karnym wprowadzony w połowie ubiegłego roku. Do zmian w ustawie doszło, co wywołało pewną konsternację, podczas uchwalania tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło zmiany chęcią pomocy przedsiębiorcom, którym brakuje narzędzi do skutecznej walki z zawodowymi złodziejami sklepowymi.

Wcześniej kradzież (lub przywłaszczenie) rzeczy, której wartość nie przekraczała 500 złotych, kwalifikowano jako wykroczenie. Sprawca musiał się w tej sytuacji liczyć z karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. A wprawiony złodziej umiejący liczyć wiedział, jak w przypadku złapania, uniknąć surowszych sankcji.

Ale z tym koniec. Za kradzież uznaną za szczególnie zuchwałą grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a więc nawet więcej niż za zwykłą kradzież (od 3 miesięcy do 5 lat). Z danych z systemów teleinformatycznych Sądu Rejonowego w Białymstoku wynika, że póki co spraw takich nie jest wiele. W 2020 r. wpłynęły 4 i tyle samo do 19 maja 2021 roku. Już zapadają wyroki skazujące. 10 miesięcy więzienia usłyszał mężczyzna, oskarżony o kradzież butelki wódki wartej 38 zł i paczki papierosów za 14 zł we wrześniu ub. roku. Była to jednak kara cząstkowa i wymierzona za działanie w warunkach multirecydywy. W sumie za kratami skazany ma spędzić 2 lata i 4 miesiące, bo trzy tygodnie po pierwszej zuchwałej kradzieży, dopuścił się w innym sklepie kradzieży rozbójniczej. Też ukradł wódkę i papierosy, a interweniującą ekspedientkę zaatakował butelką i odepchnął.