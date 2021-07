Kruszyniany. Rolnicy z gminy Krynki: Park krajobrazowy na terenie Kruszynian nie jest nam potrzebny Andrzej Matys

Dotychczas słyszany był tylko jeden głos w sprawie tworzącego się Parku Krajobrazowego Dolina Świsłoczy. Ten mono głos to jest tylko jedna strona medalu. My, rolnicy sprzeciwiamy się tworzeniu parku na terenie Kruszynian - mówił w piątek (23.07) podczas spotkania z dziennikarzami Jacek Słoma, rolnik i mieszkaniec gminy Krynki. On i jego koledzy uważają, że szybkie powołanie parku krajobrazowego to błąd obarczony emocjami.