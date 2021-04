Ktoś założył podsłuch w służbowym samochodzie Urzędu Gminy w Grodzisku. Prokuratura wszczęła śledztwo

Podejrzane urządzenie znaleziono w jednym ze służbowych aut należących do Urzędu Gminy w Grodzisku (pow. siemiatycki). Po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, śledztwo wszczęła prokuratura w Hajnówce. Właściwa terytorialnie była ta w Siemiatyczach, ale ze względu na trudną sytuację kadrową, złożyła do przełożonych wniosek o przekazanie sprawy innej jednostce. I tak się stało.

- Śledztwo prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego poprzez założenie (czy posługiwanie się) w celu uzyskania informacji, do których sprawca nie jest uprawniony, urządzeniem podsłuchowym, wskutek czego działano na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania organów samorządu terytorialnego oraz interesu prywatnego osób, które samochodem podróżowały - mówi Jan Andrejczuk, Prokurator Rejonowy w Hajnówce. Skąd przyjęcie takiej kwalifikacji prawnej? - Przyjmujemy, że skoro był to samochód służbowy, dostęp do niego miały tylko osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Grodzisku. Nie mniej nie możemy wykluczyć, że auto zostało komuś udostępnione. Wyjaśniamy to.