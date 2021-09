Kulesze Kościelne. Radny podłożył podsłuch w budynku gminy. Nie poniesie konsekwencji, bo był niepoczytalny

Radny Paweł Grodzki nie poniesie konsekwencji za podłożenie podsłuchu w gabinecie wójta. Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem zdecydowała o umorzeniu śledztwa. Kluczowe okazało się badanie zdrowia psychicznego radnego.

Zdaniem psychiatrów radny dopuścił się zarzucanego mu czynu dziewięć dni przed hospitalizacją psychiatryczną i ma to związek z chorobą. Jego wyjaśnienia wskazują na to, że był wówczas podejrzliwy i nieufny. Z opinii sądowej psychiatryczno-psychologicznej wynika, że Grodzki przebył "ostre, wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne". Przez pewien czas nie do końca kontrolował to co robi i nie rozumiał konsekwencji swojego postępowania.

Zobacz też:"Afera podsłuchowa" w gminie Kulesze Kościelne. Paweł Grodzki odwołany z funkcji przewodniczącego rady (ZDJĘCIA)

Biegli uznali również, że nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu zabronionego o podobnym charakterze. Radny powinien kontynuować leczenie psychiatryczne w poradni.