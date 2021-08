Kulesze Kościelne. Wójt przeszukał śmieci na nielegalnym wysypisku i odnalazł sprawcę. Szybko się z nim rozprawił (ZDJĘCIA)

W piątek (30 lipca) do wójta Stefana Grodzkiego zgłosili się członkowie miejscowego Koła Łowieckiego "Lis". Myśliwi zauważyli nielegalne wysypisko śmieci w lesie, w pobliżu miejscowości Faszcze. Włodarz gminy postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

- W sobotę spotkałem się z chłopakami z koła łowieckiego. Przeszukaliśmy nielegalne wysypisko. Wystarczyło kilka minut, by dowiedzieć się kto wywiózł śmieci do lasu. Były tam między innymi faktury z adresem sprawcy - mówi Stefan Grodzki, wójt gminy Kulesze Kościelne. - Żadne śmieci nie są anonimowe. Można w nich znaleźć dokumenty, ale też specyficzne przedmioty, które wskażą właściciela odpadów - dodaje wójt.

Po interwencji wójta i myśliwych sprawca przyznał się do winy i przeprosił. Dwie godziny wystarczyły mu na uprzątnięcie wysypiska. Zagrabił nawet plac wokół. Obiecał, że nigdy więcej nie wywiezie śmieci do lasu. Co ciekawe, osoba ta regularnie opłaca w gminie wywóz śmieci.