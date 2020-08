Łączy Nas Bug. Zobacz jak wygląda nowoczesny, transgraniczny ośrodek kajakarski w regionie! (zdjęcia)

Pierwszy szlak kajakowy poprowadzi z Werchobuża do Wyszkowa w Polsce (ok. 700 km), kolejny szlak z Bielina do Brześcia na Białorusi wzdłuż Kanału Dniepr–Bug i rzeki Muchawiec (ok. 100 km). Ponadto w Sokalu, Bielinie i Drohiczynie zostaną utworzone trzy Centra Turystyki Kajakowej, promujące dziedzictwo przyrodnicze i turystykę kajakową na tym obszarze.