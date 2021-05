Laptopy Apple MacBook Pro 15, 13 i MacBook Air 13 w atrakcyjnych cenach do kupienia u celników. Przetarg w Dzień Dziecka

Przetarg na laptopy MacBook - warunki uczestnictwa

1. Oferent może złożyć tylko po jednej ofercie na zakup każdego z laptopów z poz. 1, 2, 3 ogłoszenia.

2. W ofercie zakupu (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia) należy:

- podać dane teleadresowe oferenta – do korespondencji papierowej, elektronicznej i telefonicznej,

- wskazać nr pozycji towaru, na który składa się ofertę

- podać oferowaną cenę nie niższą niż cena wywołania

- podpisać ofertę, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć właściwie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu.

3. Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać na adres: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Białystok lub wrzucić do skrzynki na dokumenty wpływające znajdującej się przy wejściu głównym do siedziby Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, ul. Octowa 2 (na kopercie należy zamieścić adnotację „Oferta likwidacyjna na laptop z poz. …... Nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 1.06.2021 r.”).

4. Oferty muszą wpłynąć (zostać wrzucone do skrzynki) do siedziby Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, ul Octowa 2 do 28.05.2021 r.

5. W przetargu ofert uczestniczą oferenci lub właściwie umocowani pełnomocnicy obecni przy otwieraniu ofert.

6. Niewypełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

7. Wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze cenowo, które spełniają powyższe wymogi.

8. Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w nim udział przynajmniej jeden oferent, który zaoferował co najmniej cenę wywołania.

9. Nabywca winien niezwłocznie wpłacić zaoferowaną cenę nabycia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu ofert tj. do 7.06.2021 r. Wpłaty należy dokonać gotówką w kasie Oddziału Celnego w Białymstoku lub przelewem na rachunek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nr 49 1010 1049 0070 8313 9120 0000. Za dzień zapłaty uważa się przy zapłacie gotówką, dzień wpłaty tych należności na w/w rachunek, bezgotówkowo – dzień obciążenia rachunku zobowiązanego lub uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej – w przypadku zapłaty przy użyciu innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

10. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiony rachunek bez podatku VAT. Sposób odbioru rachunku zostanie ustalony telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11. Nabywca jest zobowiązany do odbioru towaru niezwłocznie w dniu zapłaty ceny nabycia.

12. W przypadku nieodebrania towaru nabywcy zostanie doręczone wezwanie do jego odbioru w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. W takim przypadku nabywca towaru ponosi koszty jego przechowywania od dnia sprzedaży towaru do dnia jego odbioru oraz koszty wezwania. Do towaru nieodebranego w terminie wyznaczonym przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku stosuje się przepisy prawa celnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1382 t.j.)

13. W transakcji zakupu nie mogą uczestniczyć osoby wskazane w art. 107 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).