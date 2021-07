Leki zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Zobacz nową listę Ministerstwa Zdrowia

9 lipca ukazało się nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawie 300 medykamentów zagrożonych brakiem

- Na liście znajduje się 278 pozycji leków w różnych postaciach, dawkach i opakowaniach. Poprzednia – majowa lista - obejmowała 383 pozycje, co generalnie oznacza znaczną poprawę dostępności produktów leczniczych - komentuje Justyna Gosk-Frankowicz, p.o. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Analiza ostatnich raportów z aptek i punktów aptecznych wskazuje na problemy z dostępem do produktu leczniczego zawierającego w składzie mesalazynę – pod nazwą Asamax, (lek przeciwzapalny stosowany we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego). Zdarzają się też pojedyncze zgłoszenia braku w dostępie do heparyn drobnocząsteczkowych w dawce 4000j.m.).