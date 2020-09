Lekkoatletyka. Cztery medale Podlasia Białystok na mistrzostwach młodzieżowców

Sprinterka Podlasia tydzień temu we Włocławku podczas mistrzostw Polski seniorów sięgnęła po złoto w swojej koronnej konkurencji - biegu na 200 metrów. Wyczyn ten powtórzyła także w mistrzostwach młodzieżowców (do lat 23). W Białej Podlaskiej w biegu finałowym, lekkoatletka trenowana przez Wojciecha Niedźwieckiego, wygrała z czasem 23,70 s i pokonała Klaudię Adamek z Gwardii Piła (23.91) oraz Martynę Kotwiłę z RLTLRadom. (24,80 s). Rekord życiowy Goli na tym dystansie to 23,52 s, uzyskane w sierpniu tego roku.

W mistrzostwach młodzieżowców Gola została także brązową medalistką w biegu na 100 metrów. Jej wynik z finału to 11,62 s. Wygrała Adamek (11,48 s) przed Pauliną Guzowską z AZS AWF Katowice (11,57 s).

Przeczytaj także: Podlasie najlepsze w klasyfikacji medalowej mistrzostw Polski