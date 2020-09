Lekkoatletyka. Maria Andrejczyk prawie w olimpijskiej formie

Andrejczyk swój najlepszy wynik (65,70 m) w tym sezonie uzyskała już w drugiej próbie. W tym roku na świecie dalej rzucały tylko trzy zawodniczki. 24-letnia oszczepniczka w lepszej formie była tylko w 2016 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro gdy ustanowiła rekord Polski - 67,11 m.

– Cieszę się, że znowu możemy razem startować. Po operacji stawu skokowego nie wiedziałam, czy w ogóle wystartuję w tym sezonie, a tym bardziej nie brałam pod uwagę rzutów powyżej 60 metrów. To mój drugi wynik w karierze. To dla mnie motywacja do dalszej, ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że uda mi się solidnie przepracować zimę i dobrze przygotować do sezonu olimpijskiego – mówiła Andrejczyk.