Lekkoatletyka. Podlasie Białystok na siódmym miejscu w drużynowych mistrzostwach Polski do lat 20

Drużynowym mistrzem Polski do lat 20 został klub KKL Kielce, który zgromadził 2674 punktów. Drugie miejsce przypadło w udziale

Politechnice Opolskiej - 2608, a trzecie Skrze Warszawa - 2549. Młodzi lekkoatleci Podlasia Białystok uplasowali się na siódmej pozycji uzyskując 2278 punktów.

Lekkoatleci nie mieli szczęścia do pogody. Mistrzostwa odbywały się przy padającym deszczu i w przenikliwym chłodzie. Pomimo nie sprzyjającej aury odnotowano kilka dobrych wyników.. Najbardziej wartościowy rezultat niedzielnych zawodów uzyskał w rzucie młotem wypożyczony ze stali Mielec do Skry Warszawa Dawid Piłat. Posłał on młot na odległość 74.44 metra.

Wśród gospodarzy swoje konkurencje wygrali: Małgorzata Karpiuk bieg na 1500 metrów z czasem 4,47 min., Dawid Pieloch rzut oszczepem 49,14 m, Marek Kubeł bieg na 400 metrów przez płotki 56,20, Sebastian Moszczyński skok wzwyż 200 cm, Radosław Starak pchnięcie kulą 14,56 m.