Leśnicy, myśliwi, rolnicy i jeźdźcy z Podlasia i Mazowsza po raz kolejny obchodzili swe święto - XIII Hubertus Węgrowski

Przez wiele lat patronat nad uroczystością sprawował śp. prof. Jan Szyszko, któremu były poświęcone tegoroczne obchody Hubertusa. Głównym celem wydarzenia jest zgłębianie wartości związanych z szacunkiem człowieka do polskich lasów i zwierzyny.

XIII Hubertus Węgrowski Mazowsza i Podlasia im. prof. Jana Szyszki w sobotę rozpoczął się od apelu i modlitwy do św. Huberta. W tym roku przed pałacem w Łochowie stanęło ponad 426 myśliwych Hubertusa Węgrowskiego, którzy po zbiórce rozjechali się do łowisk 16 kół łowieckich. Królem polowania został Andrzej Hinc, członek Naczelnej Rady Łowieckiej z Gdańska, który w drugim miocie popisał się dubletem do pędzących dzików. Natomiast Królem całego Hubertusa okazał się Piotr Pychewicz, polujący w OHZ Brok, gdzie upolował jelenia byka. Oficjalnej dekoracji dokonał duszpasterz myśliwych i leśników ksiądz Tomasz Duszkiewicz i łowczy okręgowy z Siedlec Bartłomiej Kurkus.