Licytacje komornicze z Podlaskiego. Okazyjnie można kupić domy, mieszkania i działki. Zobacz aktualne oferty [31.08.2021]

Cristiano Ronaldo przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z Manchesterem United. "To dla Ciebie, Sir Alex"

Manchester United to klub, który zawsze miał w moim sercu szczególne miejsce. Nie mogę się doczekać powrotu na Old Trafford - podkreślił Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przeszedł testy medyczne i we wtorek podpisał kontrakt z Czerwonymi Diabłami.