Licytacje komornicze z woj. podlaskiego. Oferty LISTOPAD 2021. Domy, mieszkania i działki w woj. podlaskim w okazyjnych cenach [3.11.2021]

Licytacje komornicze na terenie województwa podlaskiego to okazja, by stać się właścicielem ruchomości i nieruchomości po okazyjnych cenach. Wystarczy stawić się na wskazane miejsce, wpłacić wadium i wylicytować przedmiot licytacji, którym może być dom, mieszkanie, czy działka. Aby zobaczyć oferty, przejdź do następnego slajdu