Liga Futbolu Amerykańskiego. Zwycięstwo Lowlanders. Łatwo jednak nie było.

Zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu PFL1 nie przyszło "Ludziom z Nizin" łatwo. Do przerwy białostoczanie prowadzili 13:0 po przyłożeniach Benjamina Lolmede i Krzysztofa Czaplejewicza, ale w drugiej połowie gospodarze musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Derricka Evansa i wykluczonego Białorusina Jana Chalimowa. Goście wykorzystali osłabienia i zaczęli niebezpiecznie zbliżać się punktowo do Lowlanders. Na szczęście w końcówce Krzysztof Polak przechwycił próbę dalekiego podania Davida Asha i przebiegł z futbolówką do pola punktowego, dając Lowlanders przyłożenie. Wynik na 26:12 ustalił skutecznym kopnięciem Krzysztof Ufnal.

- Mecz mógł się podobać. Było bardzo dużo ciekawych sytuacji z obu stron - powiedział po spotkaniu Damian Kołpak z Lowlanders. - Dziś obie defensywy grały bardzo twardo. Mecz był spotkaniem błędów z obu stron. My popełniliśmy ich mniej. W połowie spotkania odpadł nam rozgrywający, ale mimo to udało nam się utrzymać przewagę i wygrać te spotkanie. Teraz musimy wyciągnąć wnioski, przeanalizować wszystkie nasze błędy i przystąpić do spotkania z Warsaw Eagles - dodał zawodnik Lowlanders.