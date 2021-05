Lista przystanków kolejowych w województwie podlaskim, które mają szanse zostać przebudowane do 2025 roku OPRAC.: wal

PKP PLK/Archiwum

Siedemnaście na liście podstawowej, 32 na rezerwowej. Tyle przystanków kolejowych w województwie podlaskim ma szansę zostać przebudowanych do 2025. Wśród nich nie brakuje także tych w Białymstoku, na linii 37 do Walił, ale też na linii 6 do Sokółki..