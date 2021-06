Łomża. Oszustwo "na zalane mieszkanie". 78-latka spodziewała się pomocy, a straciła biżuterię i pieniądze

We wtorek przed południem, do jednego z mieszkań na terenie Łomży weszły dwie młode kobiety podające się za lokatorki mieszkania na wyższym piętrze. Poinformowały 78-letnią właścicielkę, że była u nich awaria i mogło dojść do zalania jej mieszkania. Dodały, że na czas usunięcia usterki może nie być wody. Zaproponowały więc kobiecie, że pomogą jej napełnić kilka pojemników wodą.

Czytaj też: Oszustwo nigeryjskie w województwie podlaskim. Podlasianka straciła 115 tys. zł! Oszuści z Nigerii zatrzymani! (zdjęcia)

- Gdy jedna z kobiet udała się z seniorką do kuchni, druga z oszustek wykorzystując moment ich nieobecności, przeszukała szafki. Wtedy też najprawdopodobniej zabrała znajdujące się w jednej z nich pieniądze - informuje mł. asp. Justyna Janowska z łomżyńskiej komendy miejskiej.