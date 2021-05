Łomża. Skandal na starym cmentarzu. 36-latek skakał po grobach i rzucał w nie zniczami

Gmina Brańsk. Złodziej odpowie za włamanie... sprzed 12 lat. Policja zatrzymała podejrzanego

To kolejny przykład na to, że przestępcy nawet po latach nie mogą czuć się bezkarni. Nowe ustalenia doprowadziły policjantów do 30-letniego mieszkańca gminy Brańsk. Wpadł, dzięki nowoczesnym technikom policyjnym i ponownej analizie zabezpieczonych odcisków palców.