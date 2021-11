Łomża. Szpital zakupi nowy sprzęt do diagnostyki chorób oczu. Pomoże m.in. chorym na jaskrę i zwyrodnienie siatkówki

Aparat Angio OCT, który już niedługo pojawi się w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży to nowoczesny, wysokospecjalistyczny aparat do diagnostyki chorób oczu. Łączy w sobie dwie funkcje: angiografu i tomografu. Pozwala w sposób bezinwazyjny, bez użycia kontrastu wykonać diagnostykę chorób siatkówki.

Pod koniec października wyłoniona została firma, która dostarczy aparat do szpitala. Koszt sprzętu to ok. 300.000 zł. Szpital Wojewódzki w Łomży pokrywa 1 proc. wartości, a resztę uzupełnia dotacja z budżetu województwa podlaskiego. Decyzję o dofinansowaniu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął podczas poniedziałkowych (15.11) obrad.