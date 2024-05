Łomża. Termin składania ofert na budowę bulwarów wydłużony. W tym roku kąpielisko tylko okazjonalne

Termin składania ofert wydłużony

Zgodnie z przepisami, zamiar organizacji kąpieliska jest określany do końca roku poprzedzającego, w tym wypadku do końca 2023 r. W związku z planowanym rozpoczęciem w bieżącym roku budowy bulwarów nadnarwiańskich nie zaplanowano organizacji kąpieliska.

Co ma powstać w ramach inwestycji?

Zadanie pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży” obejmuje m.in. montaż prysznicy zewnętrznych i parasoli plażowych, przekrytych pergoli, stanowiących wraz z utwardzonym placem przestrzeń integracyjną z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki, mobilne punkty gastronomiczne. Przewidywana jest także budowa boiska do beach soccera z możliwością podziału na boiska do siatkówki plażowej. Obok budynku obsługi plaży ma powstać plac zabaw dla dzieci oraz urządzenia dla młodzieży typu street workout. Planowana jest także budowa slipu do wodowania dla kajakarzy i małych jednostek pływających z możliwością przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych oraz schodów skarpowych umożliwiających zejście do wody dla wędkarzy. W rejonie plaży ma też powstać parking dla samochodów oraz ścieżki rowerowe i chodniki. Nie zabraknie elementów małej architektury, jak ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stoliki do gier, miejsca odpoczynku itp. Oprócz budowy na nasypie ziemnym ciągów pieszych i rowerowych oraz dróg dojazdowych i parkingów, projekt przewiduje różne inne, ciekawe elementy. Jednym z nich jest szkoła wiosenna i ścieżki przyrodnicze z planszami przedstawiającymi historię miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi. W planach jest także powstanie punktu widokowego, miejsca na ognisko oraz przebudowa oczka wodnego w miejscu starorzecza rzeki Narew z pomostem dla modelarzy. Nie zabraknie także odpowiedniego oświetlenia bulwarów, a na nich małej architektury w postaci ławek, leżaków typu szezlong, stolików do gier, pergoli, stojaków rowerowych.