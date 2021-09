Łomża. Ukradł rower, a potem zapytał policjantów o drogę. 19-latek zatrzymany. Miał 3 promile

Właściciel miał sporo szczęścia, a sprawca wyjątkowego pecha. To mieszkaniec województwa małopolskiego. Nietutejszy. W czwartek wieczorem podjechał na rowerze do łomżyńskich policjantów, którzy właśnie kontrolowali samochód. Zapytał o drogę na dworzec autobusowy. Mundurowi od razu wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 19-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Kiedy trzeźwiał w policyjnym areszcie, do komendy przyszedł mężczyzna zgłosić kradzież roweru. Z jego posesji w centrum miasta nieznany sprawca ukradł jednoślad o charakterystycznym pastelowym kolorze. Jednak nie był w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie do tego doszło, bo ostatni raz widział go w poniedziałek. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę 650 złotych.