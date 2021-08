NOWE Wybory w PZPN. Cezary Kulesza rozdał karty do zarządu. Rekomendacje dostało 13 wojewódzkich baronów, w tym niedawni stronnicy Koźmińskiego

Choć do wyborów w PZPN pozostała jeszcze doba, w zasadzie wszystko jest już jasne. W poniedziałkowy wieczór – na Legii, która użyczyła swe obiekty Cezaremu Kuleszy - doszło do ostatecznych ustaleń w kwestii kształtu nowego zarządu PZPN. Rekomendację tego kandydata do 18-osobowych władz związku dostało aż 13 wojewódzkich baronów, w tym trzech, którym wcześniej niekoniecznie było po drodze z byłym prezesem Jagiellonii Białystok. A to oznacza, że wyborcze stronnictwo Marka Koźmińskiego rozpadło się, zanim delegaci weszli na salę zjazdową. I wynik elekcji jest przesądzony.