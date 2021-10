Lotto Superliga. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Dojlidy Białystok 3:0

Białostoczanie nie sprostali w niezielnym pojedynku Dartom Bogorii Grodzisk Mazowiecki przegrywając 0:3. Najbardziej wyrównany był pierwszy mecz, w którym Kamil Zdzienicki po pięciosetowej walce przegrał z Markiem Badowskim 2:3.

– To był fajny pojedynek. Nasz zawodnik przegrał co prawda 2:3, ale pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. To był bez wątpienia najlepszy mecz Kamila w tym sezonie. Oglądaliśmy długie i widowiskowe akcje. Marek jednak jest zbyt dobrym zawodnikiem, a do tego bardzo doświadczonym, żeby to na niego wystarczyło. Mimo porażki był to jednak fajny impuls dla całego zespołu – mówi Piotr Anchim, menadżer Dojlid Białystok.

Pozostałe mecze nie były już tak wyrównane. Aleksander Khanin przegrał z Miłoszem Redzimskim 0:3, a Patryk Zatówka uległ Chińczykowi Shiyu Sun 1:3.

DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki - DOJLIDY Białystok 3:0

Marek Badowski - Kamil Zdzienicki 3:2 (8:11, 11:7, 11:5, 9:11, 11:7)

Miłosz Redzimski - Aleksander Khanin 3:0 (11:8, 11:7, 11:7)

Shiyu Sun - Patryk Zatówka 3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 12:10)