Lotto Superliga. Porażka Dojlid Białystok, ale za jeden punkt

Po zwycięstwie z Politechniką Rzeszów 3:1 białostoczanie przegrali z zespołem Olimpia-Unia Grudziądz 2:3. W zespole rywali bardzo dobrze zagrał Wasilij Lakijew, wygrywając dwa spotkania i doprowadzając tym samym do decydującego piątego meczu.

W grze deblowej gospodarze Jan Zandecki, Marco Golla pokonali Patryka Zatówkę grającego z Kamilem Zdzienickim 2:1.

– Szkoda tego meczu, bo mieliśmy swoje szanse. Prowadziliśmy 2:1, a w czwartym meczu bardzo dobrze na początku wyglądał Aleksnader Khanin. Pierwszego seta wygrał zdecydowanie, bo oddał przeciwnikowi tylko dwa punkty. Obawiałem się dalszej części tego pojedynku, bo często po tak wyraźnej przewadze w jednym secie przychodzi rozprężenie. Niestety tak też było w tym wypadku. To się sprawdziło i nasz zawodnik nie był już w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Dla Lakijewa było to już czwarte zwycięstwo w sezonie. Po nich przy stole pojawiły się pary deblowe. Pierwszy set znów był na naszą korzyść. Kamil i Patryk bardzo dobrze zaczęli też drugiego seta, bo prowadzili już 4:0, później jednak stanęli. Mało ryzykowali, byli zbyt pasywni. Obaj wiedzą o co chodzi w deblu i kluczowych jego elementach. Moim zdaniem zabrakło przede wszystkim agresywności – tłumaczy Piotr Anchim, menadżer Dojlid Białystok.