Magda Narożna pokazuje jak mieszka. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" ma piękny dom (ZDJĘCIA)

Pochodząca z okolic Łomży Magda Narożna to obecnie najpopularniejsza wokalistka muzyki disco polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Zespół został założony w 2012 roku. Zaczynali od grania na weselach, ale szybko ich kariera ruszyła do przodu.

Jak Piękni i Młodzi zdobywali popularność

O Pięknych i Młodych zrobiło się głośno w 2015 roku, kiedy zaprezentowali się w 7. edycji show Must be the Music. Aktualnie Piękni i Młodzi to istna wytwórnia hitów. Nagrali takie przeboje jak "Niewiara", "Wyśmienicie", "Ona jest taka cudowna", "Jedno słowo", "Kocham się w Tobie" i wiele innych. Piękni i Młodzi wystąpili w 438. odcinku talk-show Kuba Wojewódzki.