Majowa sprzedaż ciągników była lepsza o ponad 30 proc. niż rok temu. Rolnicy nadal inwestują (zdjęcia)

Nadal tegoroczne wyniki są zdecydowanie wyższe niż rok temu. Tym razem majowa sprzedaż była lepsza o ponad 31 proc.

Kompaktowe, średnie lub duże - rolnicy wybierają i kupują odpowiednie ciągniki rolnicze do wykonywania codziennych prac na polu i w gospodarstwie.

Jak wynika z danych firmy Martin & Jacob, trwa dobra passa na rynku ciągników rolniczych. Majowy wynik rejestracji nowych ciągników rolniczych wyniósł 1204 sztuki. Był to wynik nieznacznie gorszy od kwietniowego (-17 sztuk), ale zdecydowanie lepszy od ubiegłorocznego (+286 sztuk).

Od początku tego roku zarejestrowano już 5299 nowych traktorów. Jest to o 1545 sztuk więcej niż w 2020 roku, co przekłada się na wzrost wynoszący 41 proc.

New Holland ciągle jest na czele zestawienia najlepiej sprzedających się ciągników rolniczych w Polsce.

Nadal największą popularnością cieszą się maszyny z logo New Holland. W maju zostało zarejestrowanych 226 niebieskich traktorów, to o 36 sztuk więcej niż rok temu. Łącznie od stycznia na pola wyjechały już 1044 nowe maszyny. New Holland jest pierwszą marką w tym roku, która przekroczyła już próg 1000 zarejestrowanych nowych ciągników. Daje to jej 20 proc. udział rynkowy. Już co 5 zarejestrowany w Polsce nowy ciągnik rolniczy posiada logo New Holland. Aż trzy modele ciągników tej marki znajduje się w rankingu TOP 10 najlepiej sprzedających się w 2021 r. (TD5,85, T6.125, T4.755).