Majówka bez hoteli, ale noclegi są możliwe. W Podlaskiem kwatery agroturystyczne przyjmują gości

Obostrzenia potrwają do 8 maja. Oznacza to, że weekend majowy będzie utrudniony dla turystów. Podobnie na Podlasiu, mogą być trudności z zajęciem noclegu w czasie pandemii, co nie znaczy że jest to niemożliwe. Sprawdziliśmy kilkadziesiąt noclegowych kwater, czy działają pomimo obostrzeń.

Hotele się boją. Nielegalnych gości nie przyjmują

Najtrudniej dostać się do hotelu. Pracownicy miejsc, do których dzwoniliśmy byli zgodni, że wpuszczają tylko tych, których obowiązuje prawo. Bez dowodu na to, że pobyt w hotelu jest zgodny z rozporządzeniem rządu, nie ma możliwości skorzystać z hotelu. Tak samo jest z zajmowaniem noclegu na portalu booking.com. Po wybraniu pokoju i kliknięciu przycisku rezerwacji, pojawia się informacja, że osoba, która nie dostosuje się do przepisów, nie zostanie wpuszczona do hotelu.