Majówka na sportowo. Zobacz jakie czekają nas wydarzenia sportowe w długi, majowy weekend. Mariusz Klimaszewski

Majówka na sportowo będzie bogata w wydarzenia sportowe. Nie zagrają co prawda piłkarze Jagiellonii, oni mecz ligowy rozegrali już w czwartek (0:0 z Rakowem Częstochowa), a piłkarze Wigier wyjadą na mecz do Ostródy, to w naszym regionie nie zabraknie innych ważnych wydarzeń sportowych. Siatkarki BAS Kombinat Budowlany Białystok walczyć będą w turnieju finałowym o I ligę, w Suwałkach dojdzie do konfrontacji badmintonistów SKB Litpol Malow Suwałki i Hubala Białystok w ramach ekstraklasy. Zagrają klasy niższe w piłce nożnej, a przez trzy dni na białostockich bulodromach trwać będzie majówka z bulami. Szczegóły sportowej majówki w regionie w naszej galerii.