Makijaż na Halloween: krok po kroku doradzamy jak pomalować twarz na Halloween ak

Makijaż na Halloween to rzecz obowiązkowa na imprezie. Kiedy mamy już pomysł na strój, pora na najtrudniejsze: malowanie twarzy na Halloween tak, by wyglądała strasznie, ale też efektownie. W końcu nie po to się malujemy, żeby się oszpecić (nawet jeśli przebieramy się za potwora!). Podpowiadamy, jak zrobić makijaż na Halloween krok po kroku, nawet jeśli nie jesteś w tym dobry. Zobacz sam, jakie to łatwe!