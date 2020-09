Mała pacjentka onkologii pozowała na planie Top Model z Joanną Krupą. To prezent dla Marysi od Bajkowej Fabryki Nadziei (ZDJĘCIA)

Spotkanie z jurorami Top Model i spędzenie kilku godzin na planie 10. odcinka programu to ogromne przeżycie dla małej Marysi z Białegostoku. Na co dzień jej życie nie wygląda kolorowo. Dziewczynka walczy o zdrowie przyjmując chemię. Fundacja "Bajkowa Fabryka Nadziei" postanowiła podarować jej prezent, by zapomniała o problemach.

- Za zgodą lekarza prowadzącego Marysia mogła zobaczyć jak wygląda praca na planie Top Model. Dzień w Warszawie był pełen atakcji. Co ciekawe, pojechaliśmy tam super szybkimi samochodami. Jeden z naszych sponsorów zgodził się nam je wypożyczyć. Na plan dostaliśmy się za to dzięki uprzejmości producentów programu - relacjonuje Bartek Trzeciak, szef fundacji. - Marysia powiedziała nam później, że to był jej najlepszy dzień w życiu. I dla takich chwil warto pomagać i dzielić się z innymi tym co mamy - przekonuje Trzeciak.