Mamy plagę komarów! Wlatują w nos, uszy, usta. Krwiopijcy muszą odejść! Czego nie lubią komary i jakie są na nie sposoby. ZOBACZ MEMY

Najlepszym sposobem na uchronienie się przed tymi owadami jest zakładanie ubrań z długimi rękawami i nogawkami. Jeżeli natomiast nie mamy takiej możliwości, to warto wiedzieć, że insekty te nie przepadają za zapachami wanilii, mięty, lawendy oraz cytryny. Dlatego dobrym sposobem na walkę z nimi są aromaty do ciast o tych właśnie smakach. Należy kilka kropel skierować na odkryte części ciała i nieprzyjemną walkę na pewien czas z tymi owadami mamy z głowy.

Komary najczęściej lgną do słodkich zapachów oraz do rozgrzanego i spoconego ciała. Przyciąga je przede wszystkim kwas mlekowy, który jest składnikiem naszego potu.

Warto wiedzieć, że przebywają one przede wszystkich w okolicach zbiorników wodnych oraz miejsc z dużą ilością drzew lub krzaków. Samice tych owadów po "napiciu się" krwi z naszego ciała składają one jaja w zbiornikach wodnych lub też w ich okolicach. W ten sposób się rozmnażają. Okres aktywności tych owadów trwa od marca do października.