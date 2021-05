Maratony Kresowe znowu wystartowały. Sezon 2021 rozpoczął się w Wasilkowie. Są pierwsi zwycięzcy (wyniki, zdjęcia)

Wyścigi Maratony Kresowe dwa razy były przesuwane z powodu pandemii i ograniczeń w organizacji imprez sportowych dla sportowców i amatorów. W niedzielę w końcu zainaugurowano nowy sezon Maratonów Kresowych. W tegorocznym cyklu 15 wyścigów aż osiem zaplanowano na terenie województwa podlaskiego. To największy cykl wyścigów rowerowych we wschodniej części Polski. Wyścig w Wasilkowie dzięki bardzo urozmaiconej trasie należy do najatrakcyjniejszych wydarzeń w kalendarzu imprezy. To już ósma edycja wyścigu w Wasilkowie.

W Maratonie Kresowym w Wasilkowie do rywalizacji na wszystkich dystansach przystąpiło ok. 350 osób.