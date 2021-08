Maria Andrejczyk przekaże medal olimpijski na licytację dla chorego dziecka. "To tylko przedmiot, liczy się zdrowie" (zdjęcia)

Oszczepniczka Maria Andrejczyk wywalczyła w Tokio srebrny medal. Teraz chce go przekazać na charytatywną aukcję, by pomóc w ratowaniu życia chorego dziecka.

- Podjęłam już decyzję na jaką aukcję przekażę medal, wkrótce o tym poinformuję - mówi Maria Andrejczyk. - Przez ostatnie pięć lat wiele przeszłam. Dla mnie wielką nagrodą był sam wyjazd na igrzyska olimpijskie. Medal jest i zawsze będzie tylko przedmiotem. Najważniejsze jest zdrowie i życie. Medal zacznie mieć prawdziwą wartość, jeśli uda się pomóc w ratowaniu życia dziecka - dodaje oszczepniczka.

Lekkoatletka już nie pierwszy raz udziela się charytatywnie. W maju przekazała na licytację medal, który otrzymała za zwycięstwo w Splicie. Pomogła wtedy małemu Antosiowi Kuczyńskiemu, który ma chore serce i potrzebował kosztownej operacji w USA.

- Medal został wylicytowany za ponad 30 tys. zł. Złożyły się na to dwie kobiety, pani Olimpia i Monika. Dołożył się również jeden z moich sponsorów. Pomimo że nie wygrał licytacji, to przekazał na zbiórkę 11 tys. zł. To było piękne! Do dziś jak o tym mówię, to jestem wzruszona, że tyle osób zaangażowało się w pomoc Antosiowi razem ze mną - nie kryje radości Maria. - Bycie sportowcem, który osiąga sukcesy, daje możliwość pomagania, którą warto wykorzystać. Cieszę się, że mam taką szansę. To skupienie na olimpijczykach, jakie można obecnie zauważyć, chcę przekuć w coś dobrego - zapewnia medalistka igrzysk olimpijskich.