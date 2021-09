Mariusz Klimaszewski kocha dziennikarstwo. Ale we „Współczesnej” znalazł też miłość życia

Kiedy zaczęła się moja przygoda z „Gazetą Współczesną”?

Mariusz Klimaszewski: No cóż, mogę powiedzieć, że od pierwszego opublikowanego tekstu, a było to w 1985 roku albo jesieni 1993 roku, gdy zostałem zatrudniony na pełny etat dziennikarski, ale najprawdziwsza odpowiedzieć będzie taka: od urodzenia. W zasadzie jestem „przesiąknięty” gazetą. To właśnie mój ojciec Ryszard już w pierwszych latach istnienia wówczas jeszcze „Gazety Białostockiej” został jej dziennikarzem przechodząc w latach pięćdziesiątych z Życia Białostockiego mutacji „Życia Warszawy”. Pracował w niej aż do emerytury. Później brat Dariusz przez wiele lat pisał w dziale miejskim i sportowym już „Gazety Współczesnej”, do niedawna zresztą będąc sekretarzem redakcji. Jak widzisz zostałem skazany na dziennikarstwo i „Współczesną” mimo że ukończyłem przecież prawo. Ale nie żałuję, dziennikarstwo to piękny zawód i cieszę się, że kontynuuję rodzinne tradycje i mam nadzieję, że mój syn Maurycy pójdzie tą rodzinną ścieżką.