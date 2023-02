Masło przestaje być towarem luksusowym, jest coraz tańsze. Jajka, których cena w ostatnich miesiącach wzrosła dwukrotnie, mogą być droższe

Antoni Żdanuk, prezes SM Łapy podkreśla, że mleczarnie sprzedają swoje produkty od kilkunastu do kilkudziesięciu procent taniej (w zależności od asortymentu).

Na razie nie widać jeszcze tego na półkach sklepowych. Najbardziej widoczny jest spadek cen masła, gdyż jego ceny były bardzo wywindowane, dla wielu klientów były zbyt wysokie.

- Poza tym mamy ogromne spowolnienie handlowe – mówi Antoni Żdanuk. – Praktycznie nie ma zamówień, handel stanął. Sytuacja w branży mleczarskiej zaczyna się robić trudna, mleczarnie już musiały obniżyć cenę mleka w skupie.

Uważa on, że sieci handlowe, robią promocje masła, by wyprzedać zapasy. Natomiast to, które będzie pochodzić z nowych zamówień, powinno mieć na sklepowych półkach niższa cenę.