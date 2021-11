MasterChef 10. Mieszkaniec Białegostoku Mariusz Kisiel w półfinale kulinarnego show

"MasterChef" to kulinarne show bijące rekordowe wyniki oglądalności. Biorą w nim udział kucharze amatorzy dla których gotowanie to wielka pasja. Mają oni mnóstwo nietuzinkowych pomysłów, eksperymentują w kuchni. W programie mają nie tylko wymyślić popisowe danie ale przygotować je pod presją czasu. Na gotowanie mają bowiem wyznaczony przez jurorów czas.

Kucharze muszą też, co najważniejsze, stanąć oko w oko z surowymi jurorami, którym nie łatwo zaimponować. Są to powszechnie znana restauratorka Magda Gessler