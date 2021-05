Matura 2021: angielski. ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI. Matura z języka angielskiego poziom podstawowy. Co było na maturze z angielskiego?

W naszym artykule znajdziecie arkusze CKE z matury z języka angielskiego 2021. CKE opublikowała je po godz. 14. Dostępne są już na naszej stronie. Zobacz, co było na maturze z języka angielskiego 2021.

Egzaminy maturalne w tym roku rozpoczęły się tuż po weekendzie majowym. Pierwszego dnia uczniowie przystąpili do matury z języka polskiego, dzień później z matematyki, a dziś czeka ich sprawdzian z języka angielskiego. Matura z angielskiego rozpoczęła się 6 maja o godz. 9. Maturzyści mieli 120 minut na napisanie matury z angielskiego.

Matura 2021: angielski. Co było na teście z angielskiego?

Matura z angielskiego składa się zazwyczaj z 10 zadań. Egzamin składa się z 3 części, z których pierwsza to zadania ze słuchu, druga - pytania odnośnie tekstu, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z angielskiego to 50 pkt.

W porównaniu do języka polskiego i matematyki, angielski wydaje się raczej prosty i jest z nim mniej stresu - usłyszeliśmy od maturzystów z białostockich szkół, szykujących się do matury z angielskiego.

Na maturze 2021 z języka angielskiego sprawdzana była m.in. umiejętność rozumienia ze słuchu, słownictwa, znajomość środków językowych.